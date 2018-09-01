Лукашенко в Александрийской средней школе поделился воспоминаниями и рассказал о ценностях школьной поры

Минск, 1 сентября. Александр Лукашенко 1 сентября посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе Шкловского района (Могилевская область), где поделился воспоминаниями и высказался о ценностях школьной поры.



"Первое сентября — это праздник, который начинается с первого звонка и остается с нами навсегда. И для меня очень важно разделить этот день вместе с вами", — приводит слова главы государства его пресс-служба.



Он отметил, что александрийская школа занимает особое место в его жизни. Когда-то и он, будучи учеником, стоял на линейке в ожидании очередного учебного года. "С теми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний — самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас", — сказал белорусский руководитель.



По словам Лукашенко, взрослым всегда важно, чтобы дети осознавали ценность школьной поры. Понимали, что уроки, контрольные, экзамены — это своего рода репетиция взрослой жизни. "Это и есть тот ценный опыт, который станет для вас серьезной опорой в будущем. Это ваш первый жизненный опыт", — обратил внимание он.



"А здесь и сейчас рядом учителя, которые всегда дадут шанс исправить ошибки, помогут найти выход из любой ситуации, поддержат и направят. И, как показывает практика, самые требовательные, но внимательные и мудрые педагоги навсегда остаются в памяти своих учеников. Часто являются для них ориентиром в выборе будущей профессии", — констатировал Лукашенко.



"Жизнь сейчас приобрела колоссальные масштабы в своей скорости. Скорость жизни неимоверно высока. Она значительно увеличилась. Это не те времена, когда мы с вами стояли здесь, садились за парты и учились. Поэтому надо принимать решения быстро. И надо научить наших маленьких белорусов, ориентируясь в этой жизни, принимать правильные и быстрые решения", — убежден Лукашенко.



Глава государства обратил внимание на тот факт, что многие выпускники александрийской школы стали ее учителями. Здесь уже есть педагогические династии. Лукашенко тоже в свое время, получив диплом преподавателя, вернулся сюда, чтобы сделать первые профессиональные шаги на малой родине.



Он добавил, что о чем бы ни мечтали сегодняшние школьники — все возможно. "И ключ к вашему уверенному будущему — это знания. Без них никуда. Знания не ради оценки, а ради достижения высоких целей. Не поверхностная информация, которая доступна в любом гаджете, в интернете, а глубокое изучение предметов", — отметил Лукашенко.



"Да, мы живем в эпоху информационных технологий. Заглянув в тот самый гаджет, можем мгновенно получить ответ на любой вопрос. Но не это делает человека умнее и образованнее, а логическое мышление, умение рассуждать и делать правильные выводы, опираясь на собственный интеллект и эрудицию. Развивать их надо в школьном возрасте. И лучшие помощники на этом пути — ваши учителя и родители", — обратил внимание глава государства.