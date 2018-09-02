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Дата распечатки: 02.09.2018 07:12
 
02.09.2018 06:26 Спорт

Соболенко вышла в четвертый круг US Open, Саснович и Азаренко выбыли

Минск, 2 сентября. Арина Соболенко (20-е место в рейтинге ВТА) вышла в 1/8 финала (четвертый круг) открытого чемпионата США по теннису.

В ночь на 2 сентября первая ракетка Беларуси выиграла у пятой ракетки мира Петры Квитовой из Чехии — 7:5, 6:1 и с учетом турнира в Нью-Хейвене (США), где она взяла первый титул, продлила победную серию до восьми матчей.

"Я очень довольна своей нынешней игрой, — приводит слова Соболенко сайт ВТА. — Перед каждым матчем я немного нервничаю, но когда выхожу на корт, то вижу людей, которые меня поддерживают. Мне нравится это. Мне нравится играть. На меня ничто не давит".

За выход в четвертьфинал Соболенко будет соперничать с японкой Наоми Осакой (19), которая в третьем раунде взяла верх над еще одной представительницей Беларуси Александрой Саснович (33) — 6:0, 6:0.

На стадии 1/16 финала завершила выступление в одиночном разряде Виктория Азаренко (79), проигравшая третьей ракетке мира Слоан Стивенс (США) — 3:6, 4:6.

До нынешнего сезона наивысшим достижением Азаренко на US Open был выход в финал (2012, 2013), Саснович — во второй круг (2014, 2017), Соболенко — во второй раунд квалификации (2016).

Лучшая спортсменка Беларуси 2017 года по итогам опроса БелаПАН Соболенко продолжает выступление в парном разряде турнира. В первом круге (1/32 финала) белорусская теннисистка, занимающая 73-е место в парном рейтинге ВТА, и Су-Вэй Се с Тайваня (17) выиграли у хорватки Дарьи Юрак (60) и швейцарки Ксении Кнолль (68) — 6:1, 6:3, во втором — у Нины Стоянович из Сербии (62) и Фанни Штоллар из Венгрии (70) — 6:4, 7:6 (7:5).

Заявлявшиеся в парный разряд Саснович, Азаренко, Вера Лапко и Лидия Морозова уже завершили борьбу. Саснович и Лапко со своими партнершами выбыли в первом круге, Азаренко и Морозова — во втором. В мужском парном разряде двукратный победитель US Open (2000, 2002) Максим Мирный проиграл в первом раунде.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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