Лукашенко: Беларусь готова к последовательному продолжению двустороннего сотрудничества с Вьетнамом во всех отраслях, в первую очередь в экономической и политической сферах

Минск, 2 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии этой страны Нгуен Фу Чонга с национальным праздником — Днем Независимости.



"Республика Беларусь готова к последовательному продолжению двустороннего сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь в экономической и политической сферах. Только совместными усилиями мы сумеем в полной мере реализовать потенциал белорусско-вьетнамского взаимодействия, вывести наши отношения на уровень стратегического партнерства", — говорится в поздравлении в адрес президента Вьетнама, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.



Лукашенко "с удовлетворением отметил позитивную динамику развития экономики и рост благосостояния граждан Вьетнама, усиление авторитета страны как влиятельного государства на международной арене".



В поздравлении генсеку Компартии Вьетнама он подчеркнул, что в основе белорусско-вьетнамских отношений лежат традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения. "На таком устойчивом фундаменте мы сумеем достигнуть положительных результатов, которые отвечают долгосрочным интересам двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, гуманитарной и других отраслях", — считает Лукашенко.