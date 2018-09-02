Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/02/971152/
Дата распечатки: 02.09.2018 08:51
 
02.09.2018 08:03 Политика, Экономика

Лукашенко: Беларусь готова к последовательному продолжению двустороннего сотрудничества с Вьетнамом во всех отраслях, в первую очередь в экономической и политической сферах

Минск, 2 сентября. Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама Чан Дай Куанга и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии этой страны Нгуен Фу Чонга с национальным праздником — Днем Независимости.

"Республика Беларусь готова к последовательному продолжению двустороннего сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь в экономической и политической сферах. Только совместными усилиями мы сумеем в полной мере реализовать потенциал белорусско-вьетнамского взаимодействия, вывести наши отношения на уровень стратегического партнерства", — говорится в поздравлении в адрес президента Вьетнама, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко "с удовлетворением отметил позитивную динамику развития экономики и рост благосостояния граждан Вьетнама, усиление авторитета страны как влиятельного государства на международной арене".

В поздравлении генсеку Компартии Вьетнама он подчеркнул, что в основе белорусско-вьетнамских отношений лежат традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения. "На таком устойчивом фундаменте мы сумеем достигнуть положительных результатов, которые отвечают долгосрочным интересам двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, гуманитарной и других отраслях", — считает Лукашенко.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 02 Сентябрь 2018, 08:51
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск