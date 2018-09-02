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Дата распечатки: 02.09.2018 10:37
 
02.09.2018 09:16 Культура

Лукашенко: День белорусской письменности — свидетельство красоты и силы белорусского языка

Минск, 2 сентября. Александр Лукашенко поздравил участников и гостей 25-го Дня белорусской письменности, который 2 сентября пройдет в Иванове (Брестская область).

"Этот праздник — знаковое событие в культурной жизни страны, свидетельство красоты и силы белорусского языка, духовных традиций нашего народа", — отмечается в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

"Празднуя День белорусской письменности, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, способствовал просвещению и поднял на высокий уровень белорусское художественное слово", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, предки оставили неоценимое достояние — родной язык, прекрасными образцами которого являются произведения Франтишка Богушевича и Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа, Владимира Короткевича и Ивана Мележа.

"Уверен, что, сохраняя их наследие, нынешнее поколение белорусов своим плодотворным созидательным трудом будет укреплять суверенитет и независимость Родины", — говорится в поздравлении.

В 90-е годы Лукашенко назвал белорусский язык бедным. В 2017 году в интервью телеканалу "Россия-24" он заявил, что в белорусском языке "не всегда можно найти нужные для разговора слова".
БелаПАН.

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