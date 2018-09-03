Минское "Динамо" одержало первую победу в чемпионате страны после вылета из Лиги Европы

Минск, 3 сентября. Футболисты минского "Динамо" одержали первую победу в национальном чемпионате после вылета из Лиги Европы. В 20-м туре (31 августа — 2 сентября) команда Сергея Гуренко выиграла дома у "Немана" — 1:0 (Галович, 64).



После разгромного поражения от российского "Зенита" (1:8) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Динамо" уступило дома "Городее" (0:2) и потеряло два очка на выезде в матче с "Гомелем" (0:0).



Остальные результаты тура: "Витебск" — "Смолевичи" — 4:0 (Вергейчик, 24, Матвеенко. 66, Фурлан, 74, Теверов, 83), "Торпедо-БелАЗ" — "Городея" — 0:1 (Лебедев, 55), "Днепр" — "Луч" — 0:0, "Ислочь" — "Гомель" — 0:1 (Волков, 31, с пенальти), "Динамо" Бр — "Минск" — 2:1 (Дуарте, 17, Хобленко, 78 — Насибулин, 9), "Торпедо" — "Шахтер" — 2:3 (Тамело, 15, 68, оба с пенальти — Сзоке, 12, Бакай, 45, с пенальти, Лаптев, 70), "Слуцк" — БАТЭ — 0:1 (Драгун, 67).



В туре забито 16 мячей (хозяевами — 9, гостями — 7), с начала чемпионата — 310 (170 и 140). Средняя результативность в туре составила 2 гола за игру, с начала чемпионата — 1,97. Хозяева одержали 3 победы (всего — 62), 1 матч свели вничью (45) и 4 проиграли (50). Зафиксировано 16 вариантов счета: 1:0 (44 раза; 28%), 2:0 (24), 2:1, 0:0 (по 22), 1:1 (20), 3:1 (8), 3:0 (4), 3:2 (3), 4:0, 2:2 (по 2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:1, 5:0 и 3:3 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 48 очков (19 матчей; разница мячей 32-11), "Витебск" — 41 (19; 32-11), "Динамо" Мн — 41 (19; 22-9), "Шахтер" — 41 (19; 28-10), "Слуцк" — 33 (20; 23-15), "Торпедо-БелАЗ" — 31 (19; 19-14), "Динамо" Бр — 29 (19; 31-23), "Неман" — 29 (20; 18-22), "Гомель" — 23 (20; 12-22), "Городея" — 21 (20; 16-22), "Смолевичи" — 18 (20; 15-23), "Ислочь" — 17 (20; 10-20), "Минск" — 17 (20; 19-24), "Днепр" — 13 (20; 10-26), "Луч" — 12 (20; 13-32), "Торпедо" — 12 (20; 10-26).



В чемпионате наступил двухнедельный перерыв, связанный с выступлением сборной в Лиге наций. Следующий тур пройдет 14—17 сентября: "Луч" — "Торпедо", "Минск" — "Витебск", БАТЭ — "Днепр", "Шахтер" — "Динамо" Мн, "Неман" — "Ислочь", "Смолевичи" — "Слуцк", "Динамо" Бр — "Торпедо-БелАЗ", "Гомель" — "Городея".