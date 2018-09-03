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Дата распечатки: 03.09.2018 09:36
 
03.09.2018 08:24 Общество

В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы

Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о горении скирды соломы в деревне Крысово поступила в службу спасения 1 сентября в 17.59.

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что в поле скирда горит открытым пламенем. Работники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы.

Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено 5 тонн соломы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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