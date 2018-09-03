Минск, 3 сентября. В Дзержинском районе спасатели и работники хозяйства не дали огню уничтожить 50 тонн соломы.



Как сообщает пресс-служба МЧС, информация о горении скирды соломы в деревне Крысово поступила в службу спасения 1 сентября в 17.59.



Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что в поле скирда горит открытым пламенем. Работники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 50 тонн соломы.



Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено 5 тонн соломы.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.



