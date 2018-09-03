Банки ожидают рост рынка потребительского кредитования на 25-30%

Минск, 3 сентября. Рынок потребительского кредитования в Беларуси в этом году может вырасти на 25-30%, а возможно, и больше. Такое мнение высказали руководители белорусских банков в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Объем потребительских кредитов продолжает увеличиваться и устанавливать новые рекорды. Согласно последним данным Нацбанка, за январь—июль задолженность населения по таким кредитам увеличилась на 24% до 3 млрд 773,7 млн рублей.



"Мы ожидаем рост рынка потребительского кредитования в этом году, исходя из тенденции в первом полугодии, минимум на 30%", — отметил генеральный директор "БНБ-Банка" Константин Церетели.



По его мнению, рост рынка потребительского кредитования продолжится при условии, "если не будет заградительных барьеров".



Другие представители банковского сектора считают, что рост рынка потребительского кредитования по итогам года окажется значительным, но пока сложно спрогнозировать, каким именно. "В целом рынок потребительского кредитования может по итогам года вырасти на 25%, но вполне возможен и другой результат, сейчас еще сложно предсказывать", — отметил председатель правления "МТБанка" Андрей Жишкевич в беседе с корреспондентом БелаПАН.



Он обратил внимание, что пока рынок не почувствовал изменений в связи с новыми условиями кредитования, которые вступили в силу весной.



1 мая Нацбанк ввел коэффициент долговой нагрузки, согласно которому банкам не рекомендовано кредитовать физлиц, чьи расходы на погашение долгов превышают 40% среднемесячного дохода.



"На рынке потребительского кредитования пока особо не сказались ограничения, вступившие в силу с 1 мая. Банкам разрешено в размере не более 10% от портфеля кредитовать и тех заемщиков, чьи долговая нагрузка превышает установленный коэффициент. Однако по мере того как банки станут исчерпывать этот лимит, возможности для увеличения объемов кредитования будут сужаться", — предполагает Жишкевич.



Представители кредитных организаций констатируют, что росту рынка способствует снижение процентных ставок по потребительским кредитам. В частности на рынке автокредитования процентные ставки опустились до 0,01% годовых.



"Все программы льготного потребительского кредитования не являются дотируемыми со стороны банка. Всегда существует компенсирующий доход. В частности, это может быть прямая компенсация со стороны партнера, продажу товаров которого банк кредитует. Банк всегда стремится получать рыночную доходность в разных формах", — прокомментировал ситуацию глава "МТБанка".



Другие участники финансового рынка подтверждают, что это так.



"Что касается процентных ставок по автокредитам, то они зависят от партнерских соглашений с дилерами. Чудес не бывает — мы за рыночный подход, за рыночные условия", — отметил генеральный директор "БНБ-Банка".

