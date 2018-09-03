Доллар США и российский рубль подорожали на первых торгах осени, евро — подешевел

Минск, 3 сентября. 3 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль подорожали к белорусскому рублю, евро — подешевел.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0102 рубля (0,42%) и составил 2,4218 рубля.



Курс доллара США вырос на 0,0047 рубля (0,23%) до 2,0886 рубля.



Курс российского рубля увеличился на 0,0176 рубля (0,57%) и составил 3,0794 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на марку Brent растут и находятся выше 78 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,3004 рубля и составил 67,7443 рубля.