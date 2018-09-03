Брест, 3 сентября. В Пинском районе годовалая девочка отравилась средством от тараканов.



Как сообщает Следственный комитет, 1 сентября девочка играла на кухне. За угловым диваном она обнаружила ловушку для тараканов, которую взяла и стала разжевывать.



Мать ребенка это заметила и достала вещество изо рта дочери. Девочка была госпитализирована с диагнозом "острое отравление".



По данному факту следователи проводят проверку.