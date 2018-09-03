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Дата распечатки: 03.09.2018 20:20
 
03.09.2018 19:30 Экономика

В России прекращена реализация партии белорусского ветеринарного препарата

Минск, 3 сентября. В России прекращена реализация партии ветеринарного препарата "Аллервет" (димедрол для животных) производства белорусского ООО "Белкаролин", сообщило 3 сентября управление Россельхознадзора по Тверской области.

Причиной стало отклонение по показателю концентрации водородных ионов (pH). Пробу отобрало управление ведомства по Чувашии и Ульяновской области.

"Белкаролин" находится в Витебске. На рынке с 2004 года.
БелаПАН.

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