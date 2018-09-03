Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/03/971311/
Дата распечатки: 03.09.2018 21:46
 
03.09.2018 20:32 Общество

В Минске задержан мужчина, организовавший нарколабораторию

Минск, 3 сентября. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержали ранее не судимого неработающего жителя города, который организовал помещение для изготовления и выращивания наркотических средств.

"Имелась оперативная информация о том, что неработающий житель столицы причастен к сбыту наркотических средств на всей территории Минска. С целью сбыта наркотических средств 34-летний мужчина организовал лабораторию для изготовления и выращивания, подготовки к продаже и вакуумной фасовки наркотических средств", — сообщила официальный представитель РУВД Лилиана Жиленкова.

В ходе проведения осмотра гаража фигуранта был обнаружен и изъят полимерный мешок с землей с кустом конопли, три лампы накаливания, семь вентиляторов, таймер, а также 789 г высушенной марихуаны и 5 г гашиша; обнаружены 4 марки.

Возбужденно дело по ч. 2 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Столичная милиция также сообщила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий в момент распределения закладок с психотропным веществом альфа-PVP сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД Минска и Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте задержан 22-летний минчанин. Вещество приобреталось через интернет-магазин.

Кроме того, сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали 32-летнего повара одного из частных предприятий, который подозревается в сбыте гашиша. Наркотик находился у повара в кармане брюк, когда он возвращался с работы.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 03 Сентябрь 2018, 21:46
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск