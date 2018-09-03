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Дата распечатки: 03.09.2018 21:46
 
03.09.2018 21:12 Спорт

Минское "Динамо" проиграло "Ак Барсу" в стартовом матче чемпионата КХЛ

Минск, 3 сентября. С выездного поражения от казанского "Ак Барса" со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) начало 3 сентября минское "Динамо" очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Шайбы у обладателей Кубка Гагарина-2018 забросили Пол Постма (5.06, ассистенты — Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин) и Джастин Азеведо (28.08, Антон Ландер, Андрей Марков). На 58-й минуте арбитры не засчитали гол гостей.

Штрафное время: 6 — 4 (Пулккинен, 0.27, С.Костицын, 23.26, Осипов, 36.52 — Галиев, 11.18, Ландер, 31.20).

Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 5 сентября. "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Динамо"; 7 сентября. "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо"; 10 сентября. "Динамо" — "Йокерит" (Хельсинки); 12 сентября. "Динамо" — "Спартак" (Москва); 14 сентября. "Динамо" — "Сочи".

Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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