Минское "Динамо" проиграло "Ак Барсу" в стартовом матче чемпионата КХЛ

Минск, 3 сентября. С выездного поражения от казанского "Ак Барса" со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) начало 3 сентября минское "Динамо" очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге.



Шайбы у обладателей Кубка Гагарина-2018 забросили Пол Постма (5.06, ассистенты — Данис Зарипов, Рафаэль Батыршин) и Джастин Азеведо (28.08, Антон Ландер, Андрей Марков). На 58-й минуте арбитры не засчитали гол гостей.



Штрафное время: 6 — 4 (Пулккинен, 0.27, С.Костицын, 23.26, Осипов, 36.52 — Галиев, 11.18, Ландер, 31.20).



Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 5 сентября. "Торпедо" (Нижний Новгород) — "Динамо"; 7 сентября. "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо"; 10 сентября. "Динамо" — "Йокерит" (Хельсинки); 12 сентября. "Динамо" — "Спартак" (Москва); 14 сентября. "Динамо" — "Сочи".



Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.