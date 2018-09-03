Обзор важнейших событий 3 сентября 2018 года

Минск, 3 сентября. Экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь не является экономически целесообразным, заявил в Москве министр энергетики РФ Александр Новак. "В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии, нет", — цитирует Новака ТАСС. По словам министра, в этом году Россия поставляла Беларуси некоторые виды нефтепродуктов, "хотя в настоящее время индикативный баланс этого не предусматривает". О каком объеме поставок идет речь, Новак не уточнил. Он также сообщил, что Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Беларусь на будущий год. "Мы составляем ежегодно балансы с белорусскими коллегами, сейчас такая работа ведется на 2019 год", — сказал министр.

Мероприятие "Беларусь: репрессии за фасадом "либерализации" пройдет 13 сентября в Варшаве в рамках ежегодной конференции по человеческому измерению ОБСЕ. Его организатором выступает фонд "Белорусский дом". Как сообщил БелаПАН сопредседатель фонда Владимир Кобец, участниками дискуссии будут белорусские и зарубежные эксперты. Среди приглашенных — председатель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, заслуженный профессор университета Альберты (Канада) Дэвид Марплз, президент польского Фонда международной солидарности Матей Фальковски, член правления Восточно-Европейского демократического центра Павел Казанецки. Модератором выступит главный редактор веб-сайта польской Gazeta Wyborcza Роман Имельски. "Правительство Беларуси имитирует либерализацию, а за проевропейским фасадом продолжаются репрессии, — говорится в анонсе мероприятия. — В попытке заставить замолчать критические голоса режим начал самую мощную атаку на независимые СМИ и журналистов с 2000 года. Наиболее заметными являются уголовные дела против журналистов БелаПАН и tut.by. Действия по запугиванию включают в себя запреты на поездки журналистов этих СМИ за рубеж".

Задержанные 1 сентября участники акции протеста возле ресторана "Поедем поедим" в Куропатах Денис Урбанович и Максим Винярский арестованы на семь и десять суток соответственно. Соответствующее решение вынес суд Минского района. Еще один задержанный — Филипп Шавров — оштрафован на 20 базовых величин (490 рублей). Активисты признаны виновными по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

В отношении брестского блогера Сергея Петрухина провели психиатрическую экспертизу, на которую милиция доставила его принудительно. Как сообщил БелаПАН блогер, экспертиза длилась около 1 часа 20 минут, после чего его отпустили из управления судебно-психиатрических экспертиз. "Там я рассказал врачам, что доставлен к ним принудительно и не хочу проходить психиатрическую экспертизу. На это мне заявили, что от моего желания тут ничего на зависит. И я решил пройти экспертизу. При этом сообщил, что на учете у психиатра не состою", — сказал Петрухин. Экспертиза была назначена в рамках возбужденного в отношении Петрухина дела по ч. 2 ст. 188 и ч. 2 ст. 189 УК (клевета в публичном выступлении или в печатном произведении; оскорбление в публичном выступлении либо в печатном произведении). По словам правозащитника Романа Кисляка, блогер хотел добиться предоставления ему копии постановления о назначении экспертизы, чтобы обжаловать его. Получить документ Петрухину не удалось. 2 сентября сотрудник милиции позвонил блогеру и заявил, что его принудительно доставят на экспертизу.