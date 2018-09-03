Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/03/971322/
Дата распечатки: 04.09.2018 00:53
 
03.09.2018 23:11 Спорт

Соболенко проиграла в четвертом круге открытого чемпионата США по теннису

Минск, 3 сентября. Арина Соболенко (20-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису — последнего в сезоне турнира "Большого шлема".

3 сентября в четвертом круге первая ракетка Беларуси уступила японке Наоми Осаке (19) — 3:6, 6:2, 4:6. В предыдущем раунде Осака выбила из борьбы Александру Саснович (33) — 6:0, 6:0, а Соболенко победила пятую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 7:5, 6:1.

До нынешнего сезона наивысшим достижением Соболенко на US Open был выход во второй раунд квалификации (2016).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 04 Сентябрь 2018, 00:53
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск