Соболенко проиграла в четвертом круге открытого чемпионата США по теннису

Минск, 3 сентября. Арина Соболенко (20-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису — последнего в сезоне турнира "Большого шлема".



3 сентября в четвертом круге первая ракетка Беларуси уступила японке Наоми Осаке (19) — 3:6, 6:2, 4:6. В предыдущем раунде Осака выбила из борьбы Александру Саснович (33) — 6:0, 6:0, а Соболенко победила пятую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 7:5, 6:1.



До нынешнего сезона наивысшим достижением Соболенко на US Open был выход во второй раунд квалификации (2016).

