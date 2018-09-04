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Дата распечатки: 04.09.2018 13:05
 
04.09.2018 11:28 Общество

Лидеры независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик подали апелляционные жалобы на приговор суда

Минск, 4 сентября. Лидеры независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик подали апелляционные жалобы на приговор суда, признавшего их виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Суд Советского района Минска 24 августа приговорил руководителей профсоюза РЭП к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом в течение пяти лет занимать руководящие должности.

"Считаем, что суд легализовал неизвестный электронный ящик, тем самым сделал прецедент, которого еще не было в Беларуси. Искусственные, так называемые, "доказательства" противоречат не только законодательству Республики Беларусь, но и международному законодательству. Поэтому в жалобе мы просим прекратить это уголовное дело", — прокомментировал Федынич.

С призывом пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика выступили правозащитное сообщество Беларуси и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитников считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства страны в области прав человека и Конституцию Беларуси, поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

По мнению международной правозащитной организации Front Line Defenders, преследование профсоюзных лидеров "связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу".

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к Александру Лукашенко Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов.
БелаПАН.

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