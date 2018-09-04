Лукашенко: Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений

Минск, 4 сентября. Белорусско-вьетнамское экономическое сотрудничество надо подтягивать до уровня политических отношений, заявил Александр Лукашенко 4 сентября на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси.



"Политические отношения, наша дипломатия значительно опережают торгово-экономические отношения. И естественно, надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы к этому готовы. Очень важно, что все, что мы производим в Беларуси, сегодня востребовано во Вьетнаме. В свою очередь Вьетнам производит очень много товаров, которые мы закупаем на внешних рынках. Нам надо активизироваться".



Вьетнам для Беларуси, отметил он, является одним из серьезнейших внешнеполитических приоритетов. "Вы нам люди не чужие. Вы родные для нас люди. Мы вместе с вами боролись за суверенитет и независимость Вьетнама, и в том процветании, которое наметилось во Вьетнаме, в тех успехах, которые вы сегодня имеете, наверное, есть определенная заслуга и советского человека", — заявил глава государства.



Лукашенко попросил дипломата передать руководству Вьетнама, что оно "ближе друзей в мире не найдет, их просто нет". "Мы очень ценим, что Вьетнам соответствующим образом относится к нам. Особенно руководство Вьетнама. И, ценя эту дружбу, мы соответствующим образом будем действовать. Вы всегда будете видеть в нас не просто надежных партнеров (это не обсуждается), но и близких друзей, которые готовы прийти вам на помощь в любую минуту, для того чтобы многострадальный народ Вьетнама жил и процветал", — сказал он.