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Дата распечатки: 04.09.2018 13:04
 
04.09.2018 12:49 Экономика

В Минске начали формировать стабфонды продовольствия на межсезонный период

Минск, 4 сентября. В Минске началось формирование стабилизационных фондов продуктов животноводства и растениеводства на межсезонный период 2018—2019 годов для последующей реализации в торговых организациях, сети общественного питания и бюджетной сферы.

Как сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома (ГУПР), в столице до 15 ноября будет обеспечена закладка в полном объеме продуктов животноводства: свинины — 600 тонн, говядины — 150 тонн, масла животного — 370 тонн.

Из продуктов растениеводства картофеля будет заготовлено 15 тыс. тонн, овощей — 17,5 тонны, в том числе: свеклы — 3 тыс. тонн; моркови — 5 тыс. тонн; капусты — 7 тыс. тонн; лука — 2,5 тыс. тонн. Фруктов заготовят 4 тыс. тонн.

Расходовать созданные запасы будут по графику с 15 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года.

В числе организаций, осуществляющих хранение запасов продовольственных товаров, — ТЦ "Радзивилловский", Минский хладокомбинат № 2, УП "Партизанское", Минская овощная фабрика.

Принимаемые меры по заготовке продукции животноводства и растениеводства и создание необходимых условий для их хранения позволяют обеспечить бесперебойную торговлю продукцией отечественного производства на территории столицы в межсезонный период и полностью удовлетворить покупательский спрос, отметили в ГУПР.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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