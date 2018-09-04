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Дата распечатки: 04.09.2018 14:59
 
04.09.2018 13:08 Общество, Спорт

Минспорта и туризма разрабатывает проект сотрудничества с Грузией в области физкультуры и спорта на 2019—2020 годы

Минск, 4 сентября. Министерство спорта и туризма Беларуси разрабатывает проект сотрудничества с Грузией в области физической культуры и спорта на 2019—2020 годы, сообщил первый замминистра Вячеслав Дурнов в ходе встречи 3 сентября в Минске с первым замминистра образования, науки, культуры, и спорта Грузии Михаилом Гиоргадзе.

Как сообщает пресс-служба белорусского министерства, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в области спорта и туризма.

В начале встречи Дурнов отметил, что мероприятия, прошедшие в Минске с 31 августа по 2 сентября в рамках Дней культуры Грузии в Беларуси, вызвали большой интерес у жителей и гостей столицы. По мнению Гиоргадзе, успех, с которым прошел праздник, показывает, что странам необходимо расширять сферы взаимного сотрудничества.

Грузинскую сторону заинтересовал опыт белорусских специалистов в проектировании, возведении и администрировании крупных спортивных объектов. Гиоргадзе высоко оценил культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", а также многофункциональный центр подготовки лыжных акробатов "Фристайл". Он отметил, что о строительстве своего центра подготовки фристайлистов в Грузии задумались после того, как страна получила право на проведение в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

Стороны также отметили, что уже сейчас необходимо укреплять связи по линии специализированных учебных заведений. Грузинский университет физкультуры и спорта, в котором началась реорганизация, остро нуждается в актуализированной учебно-методической литературе, современных учебных программах, грамотных педагогах.

Дурнов подчеркнул, что белорусская сторона готова оказывать поддержку грузинским коллегам. "Наши страны связывают долгие дружеские отношения. Стоит отметить, что национальные и клубные команды регулярно принимают участие в международных соревнованиях, проводимых на территориях обеих стран, ведется работа на уровне федераций по видам спорта. Сейчас разрабатывается проект сотрудничества Беларуси и Грузии в области физической культуры и спорта на 2019—2020 годы", — сообщил первый замминистра.

Он сказал, что Беларусь готова поделиться опытом проведения крупных международных стартов, и пригласил Гиоргадзе посетить тестовые соревнования ко II Европейским играм и непосредственно континентальный форум, который Минск примет в июне 2019 года.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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