Доллар США преодолел отметку 2,1 рубля и достиг более чем двухлетнего максимума

Минск, 4 сентября. 4 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, евро и российскому рублю. Курс доллара достиг более чем двухлетнего максимума.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0118 рубля (0,49%) и составил 2,4336 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0142 рубля (0,68%) и составил 2,1028 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0029 рубля (0,09%) и составил 3,0823 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, курс которого во многом зависит от цен на нефть. Цена нефти марки Brent перешла к активному росту в ходе торгов во вторник и превысила 79 долларов за баррель. Вместе с тем российская национальная валюта открыла торги во вторник на Московской бирже умеренным снижением к доллару США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,5294 рубля и составил 68,2737 рубля.