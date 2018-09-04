Лукашенко — Макею: Если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует

Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Как сообщает пресс-служба главы государства, рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч.



"Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного Господом Богом. И от этого никуда не денешься", — сказал Лукашенко.



"Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует", — отметил он.



Белорусский руководитель подчеркнул, что экспорт — основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. "Как здесь у нас ситуация?" — поинтересовался он у министра.



В качестве второго вопроса к обсуждению, сообщает пресс-служба, Лукашенко "обозначил график предстоящих контактов, прежде всего на высшем уровне". "Это касается президента — на оставшийся промежуток этого года. Основные мероприятия внутри страны и с выездом за пределы. Мы тоже договаривались, что это должно быть систематизировано и мне доложено по всем мероприятиям", — сказал он.



Во внешнеэкономической деятельности Владимир Макей наряду с недостатками отметил позитивные тенденции. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%, при этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4 до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", — сообщил министр.