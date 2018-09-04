"Международная амнистия" призывает власти Беларуси прекратить преследование журналистов

Минск, 4 сентября. Власти Беларуси должны отменить все существующие неоправданные ограничения в работе средств массовой информации, заявляет правозащитная организация "Международная амнистия".

Задержания журналистов, преследование независимых СМИ и излишне ограничительное законодательство указывают "на низшую точку свободы выражения мнений", подчеркивается в заявлении организации. "Право на свободу выражения мнений в Беларуси в последние недели ощутило серию серьезных ударов", — отмечают правозащитники. По их мнению, действия белорусских властей направлены на устранение "всех критических голосов в стране", на лишение народа Беларуси возможности свободного доступа, обмена и распространения информации и идей.



В числе таких негативных шагов властей "Международная амнистия" называет блокировку в начале года доступа к сайту "Хартия`97", поправки в законодательство о СМИ, обыски и задержания журналистов по обвинению в незаконном доступе к информации, принадлежащей государственному информационному агентству БелТА.



Как отмечается в заявлении, условия для работы независимых СМИ в Беларуси остаются "одними из самых репрессивных в мире". "Государство регулярно преследует независимых журналистов и блогеров, критикующих власти, в полной мере используя все более репрессивное законодательство для чрезмерного ограничения деятельности независимых СМИ в нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах", — заявляют правозащитники.



По их оценке, последние поправки в закон о СМИ делают условия, в которых вынуждены работать независимые средства массовой информации, еще более респрессивными. "Изменения вступят в силу 1 декабря 2018 года. Эти поправки создадут серьезные препятствия для работы иностранных или частично иностранных СМИ в Беларуси, а Министерство информации сможет контролировать все онлайн-ресурсы", — отмечает "Международная амнистия".



"Белорусские власти должны немедленно отменить репрессивные поправки в закон о средствах массовой информации и привести законодательство в соответствие с международными стандартами в области прав человека", — подчеркивается в заявлении.



Властям необходимо восстановить полный и беспрепятственный доступ к сайту "Хартия`97", прекратить выдвигать обвинения журналистам за их работу и подавлять плюрализм и открытое обсуждение мнений, заявляет "Международная амнистия". Власти должны способствовать созданию условий, в которых соблюдается право на свободу выражений, а журналисты должны работать, не опасаясь репрессий. "Тогда люди смогут искать, получать и распространять информацию и идеи в соответствии с обязательствами Беларуси согласно международному законодательству о правах человека", — говорится в документе правозащитной организации.