На рассмотрение Лукашенко внесен ряд кандидатур на должность посла Беларуси в России

Минск, 4 сентября. МИД внес на рассмотрение Александра Лукашенко ряд кандидатур на должность посла Беларуси в России, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с главой государства.



По словам Макея, в ходе встречи главе государства был доложен ряд аспектов, связанных с взаимоотношениями с ЕС, Евразийским экономическим союзом, в том числе с Российской Федерацией. В частности, речь шла о кандидатурах на пост нового посла Беларуси в России. "Президенту доложены предложения по некоторым кандидатурам на должность посла Беларуси в России. Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами", — цитирует Макея пресс-служба Лукашенко.



Игорь Петришенко, который возглавлял посольство Беларуси в России с сентября 2012 года, 18 августа был назначен вице-премьером.



24 августа был назначен и новый посол РФ в Беларуси. Александра Сурикова, который проработал в Беларуси с марта 2006 года, сменил 46-летний Михаил Бабич. Ранее он занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич также назначен спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.