Минэнерго: Предложения от России о передаче белорусских внутренних газовых сетей не поступали (дополнено)

Минск, 4 сентября. Предложения от России о передаче "Газпрому" белорусских внутренних газовых сетей не поступали, сообщила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова на пресс-конференции в Минске 4 сентября.

"Переговоры по этому вопросу не велись. Каких-то официальных заявлений, предложений российской стороны нам не поступало", — сказала замминистра, отвечая на вопросы журналистов.



Прудникова обратила внимание на высокое качество работы "Белтопгаза" и большой объем выполняемой работы. "Говорить о том, что кто-то придет и мы сохраним этот уровень качества услуг и доступности — это, как мне кажется, не совсем то направление, которое мы должны сейчас рассматривать", — считает она.



30 августа посол России в Беларуси Александр Суриков на встрече с журналистами по случаю завершения дипломатической миссии высказал мнение, что одним из вариантов удешевления российского газа для белорусских потребителей является продажа российскому "Газпрому" всей газотранспортной сети Беларуси, а не только магистральных газопроводов, что было сделано в 2011 году.



"Семашко (бывший вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. — БелаПАН.) когда-то озвучил: "Вот надо газ по цене как в Смоленске". Так в Смоленскую область до последнего потребителя газ поставляет "Газпром", — отметил дипломат. Он подчеркнул, что при попадании в белорусскую газораспределительную сеть возникают дополнительные обременения в виде НДС, акцизов, что ведет к удорожанию газа для конечного потребителя.



По мнению посла, если к этому вопросу подходить объективно, то для снижения цены "надо рассматривать в том числе и этот вариант — "Газпром" до последнего двора доставляет газ". В случае если, как и в России, белорусские газотранспортные сети будут целиком принадлежать "Газпрому", "это будет значительно дешевле", считает Суриков.



Государственное производственное объединение по топливу и газификации "Белтопгаз" — единая самостоятельная структура хозяйствования с замкнутым циклом производства, координирующая деятельность 46 организаций различной формы собственности, с общей численностью работающих порядка 28 тыс. человек.



Газоснабжающие организации представлены шестью областными предприятиями газового хозяйства и производственным республиканским унитарным предприятием "Мингаз". Предприятия занимаются развитием и эксплуатацией распределительных газопроводов общей протяженностью 58,8 тыс. км, обеспечением бесперебойного снабжения энергетических, промышленных, коммунально-бытовых потребителей и населения природным и сжиженным газом.