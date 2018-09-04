Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома во всех населенных пунктах

Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ № 357 "О пустующих и ветхих домах", направленный на "совершенствование работы по сокращению количества бесхозных и аварийных построек в населенных пунктах", сообщила пресс-служба президента.



Указом предусматривается распространение существующего в сельской местности механизма работы с пустующими и ветхими домами на территорию всех населенных пунктов. При этом действующий указ от 23 февраля 2012 года. № 100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" признается утратившим силу.



Обязанности по ведению реестров пустующих и ветхих домов, а также по размещению сведений из этих реестров на своих официальных сайтах в интернете возлагаются на районные, городские (городов областного подчинения) исполкомы, местные администрации районов в Минске.



Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80%), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке, что "позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов".



Отчуждение пустующих и ветхих домов в областных центрах и иных населенных пунктах, определенных облисполкомами, будет осуществляться исключительно по результатам аукционов. Кроме того, аукционы будут проводиться при поступлении заявок от нескольких претендентов на приобретение дома.



Предусматривается возможность предоставления исполкомом земельного участка, на котором расположен пустующий либо ветхий дом, новому землепользователю при условии сноса такого дома за его счет, что будет способствовать сокращению расходов местных органов власти.



Регламентируются механизмы работы с движимым имуществом, расположенным в пустующих и ветхих домах, а также порядок отчуждения и последующей государственной регистрации пустующих и ветхих домов, в отношении которых отсутствуют правоудостоверяющие документы.



"В указе учтены поручения президента, а также предложения руководителей государственных органов, озвученные на совещании у главы государства по проекту новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь и вопросам совершенствования законодательства по сокращению количества пустующих и ветхих домов", — отмечается в релизе.



"Для повышения эффективности и оперативности работы с пустующими и ветхими домами на местах" областным и Минскому городскому исполкомам предоставляется право определять порядок такой работы на соответствующих территориях (в части, не урегулированной указом).



В документе закреплено, что подаваемое в местный исполнительный и распорядительный орган заявление собственника пустующего дома о намерении использовать этот дом должно содержать обязательство выполнять установленные законодательством мероприятия по охране и использованию земель.



"В целом указ будет способствовать реализации мероприятий по наведению образцового порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, запланированных в рамках проведения в Республике Беларусь 2018—2020 годов под знаком Года малой родины", — утверждается в комментарии.



5 сентября Национальный пресс-центр организует внеплановую конференцию на тему указа.