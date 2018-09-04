Обзор важнейших событий 4 сентября 2018 года

Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. "Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного Господом Богом. И от этого никуда не денешься", — сказал Лукашенко. "Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует", — отметил он.



Предложения от России о передаче "Газпрому" белорусских внутренних газовых сетей не поступали, сообщила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова на пресс-конференции в Минске. "Переговоры по этому вопросу не велись", — сказала она. Прудникова обратила внимание на высокое качество работы "Белтопгаза" и большой объем выполняемой работы. "Говорить о том, что кто-то придет и мы сохраним этот уровень качества услуг и доступности — это, как мне кажется, не совсем то направление, которое мы должны сейчас рассматривать", — считает чиновница.



Несмотря на предстоящий ввод атомной электростанции, существенного изменения объемов потребления природного газа в Беларуси не прогнозируется, заявила Прудникова. "Природный газ будет сохраняться как приоритетный источник энергоносителей для нашей республики", — сказала она. По словам чиновницы, введение атомной электростанции позволит практически отказаться от импорта электроэнергии.

"И в то же время за счет создания новых видов производства мы не прогнозируем существенного изменения нынешних объемов потребления природного газа", — сказала Прудникова. В качестве примера замминистра назвала проект производства белой жести в Витебской области, строительство и реконструкцию на предприятии "Гродно-Азот", расширение инвестиционного проекта компании "Кроноспан" в Гродненской области.



Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая направила запрос министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу с просьбой проверить деятельность государственных СМИ на предмет нарушения ими антимонопольного законодательства. В Беларуси рынок информации (контента) и аналитики, отмечается в запросе, характеризуется "опасными проявлениями дискриминационных, монополистических практик" со стороны государственных производителей, которые по факту работают в рамках единого государственного холдинга под руководством Министерства информации. "Имеет место грубый конфликт интересов, когда в одном органе государственного управления концентрируются функции законодателя, регулятора, лицензиара, коммерсанта, финансиста и контролера. Управляющая компания холдинга "Государственные СМИ", ее ключевые производители (БелТА, БТ, ОНТ, СТВ, "СБ. Беларусь сегодня" и другие) активно использует финансовые, административные, регуляторные и бюрократические инструменты для проявления своей монополистической власти, что ведет к дискриминации частных производителей информации и аналитики, — говорится в документе. — В результате государственные производители имеют нерыночные преимущества на рынке рекламы. Посредством таких инструментов, как аккредитация на мероприятия, проводимые разными органами госуправления, доступ к стенограммам заседаний органов госуправления, к типографиям, телевидению и радио, происходит дискриминация частных субъектов коммерческой деятельности". Ситуацию, отмечает Канопацкая, усугубляет избирательное бюджетное дотирование государственных производителей на рынке информации и аналитики.



Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) предлагает внести в Избирательный кодекс изменения, направленные на повышение уровня доверия к проводимым в стране электоральным кампаниям. Предложения содержатся в письме, направленном главе ЦИК Лидии Ермошиной председателем оппозиционной партии Игорем Борисовым. По мнению социал-демократов, существует проблема с открытым и гласным подсчетом голосов, включением в составы комиссий представителей тех кандидатов, которые баллотируются в том или ином округе, а при досрочном голосовании используется административный ресурс. Отсутствие государственного финансирования политических партий существенно сказывается на возможностях финансовой поддержки своих кандидатов политическими партиями, уверены авторы поправок. В то же время при подаче на регистрацию кандидатур от политической партии требуют копии документов, которые имеются в Министерстве юстиции. Тем самым процесс выдвижения излишне бюрократизируется. Социал-демократы также выражают недовольство практикой выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, которые не являются субъектом политической борьбы.