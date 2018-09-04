Лукашенко обсудил с президентом ЕОК ход подготовки к Евроиграм 2019 года

Минск, 4 сентября. Александр Лукашенко 4 сентября обсудил с президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янезом Кочиянчичем подготовку ко II Европейским играм, которые пройдут в Беларуси 21—30 июня 2019 года, сообщает пресс-служба главы государства.



"Мне приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий, — сказал Лукашенко, обращаясь к Кочиянчичу. — Главное, конечно, это наша европейская олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении. Но я думаю, как всегда, есть какие-то недоделки, недоработки. И я хотел бы из первых уст услышать, что мы еще должны сделать ко II Европейским играм".



В свою очередь Кочиянчич отметил, что подготовка к Евроиграм, на его взгляд, "идет очень хорошо": "У вас прекрасные кадровые ресурсы, люди очень усердно работают, и мы стараемся оказать им максимальную поддержку. Я уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры. В первую очередь такую уверенность нам дает международная обстановка".



Как сообщалось ранее, 15 августа президент Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрманн не исключил бойкота II Европейских игр в Минске из-за преследования журналистов по так называемому делу БелТА. В интервью Немецкому радио Хёрманн заявил, что его организация с самого начала возражала против передачи Минску права проводить эти соревнования. Глава союза назвал неприемлемым задержание журналистов, и, по его словам, если ситуация в Беларуси не изменится, бойкот Евроигр "не исключен".