04.09.2018 10:12 Фото
Презентация новой формы футбольной сборной
Национальная сборная Беларуси по футболу представила игровую форму от компании Macron. Презентация состоялась 3 сентября в Минске, на ступенях Национального художественного музея.
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