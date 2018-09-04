Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/04/media_foot-forma_fot/
Дата распечатки: 04.09.2018 11:32
 
04.09.2018 10:12 Фото

Презентация новой формы футбольной сборной

    Посмотреть Посмотреть
Национальная сборная Беларуси по футболу представила игровую форму от компании Macron. Презентация состоялась 3 сентября в Минске, на ступенях Национального художественного музея.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 04 Сентябрь 2018, 11:32
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск