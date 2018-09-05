Участники белорусско-корейских переговоров в Сеуле заявили о необходимости выведения двусторонних контактов на новый уровень

Минск, 5 сентября. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом 4 сентября в Сеуле (Республика Корея) приняла участие в пятом заседании совместного комитета Беларуси и Кореи.



Как сообщает пресс-служба МИД, в переговорах участвовали представители руководства Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусского государственного концерна по нефти и химии, Национального агентства инвестиций и приватизации, а также эксперты Министерства связи и информатизации и Министерства промышленности.



Корейскую делегацию на заседании совместного комитета возглавил заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Юн Кан Хён.



В ходе заседания стороны отметили необходимость выведения белорусско-корейских контактов на новый уровень, подчеркнули успешное взаимодействие двух стран в области высоких технологий, в том числе в контексте работы индустриально-технических парков, договорились активизировать сотрудничество по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства.



Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.



По итогам встречи подписан протокол пятого заседания совместного комитета, в котором отражены основные договоренности.



Следующее заседание комитета запланировано провести в Минске.