05.09.2018 12:07 Экономика, Финансы
Представитель Минфина РФ: Скрытого субсидирования Беларуси больше не будет
Минск, 5 сентября. Скрытого субсидирования белорусской экономики больше не будет. Поддержка, если она будет оказываться, приобретет счетный характер, заявил в интервью агентству Reuters директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов.
По его словам, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры о компенсации белорусской стороне последствий налогового маневра в нефтяной отрасли России. "Пока не до конца урегулирована ситуация с Беларусью, которая просит определенную компенсацию в связи с удорожанием нефти для их заводов. Будет ли какая-то компенсация или нет — это вопрос переговоров", — цитирует чиновника Reuters.
Но если такая компенсация будет, добавил он, "это должен быть "счетный механизм", когда все будут видеть, какую сумму в год мы направляем из бюджета России на поддержку Республики Беларусь".
"Когда мы предоставляли поддержку в виде дифференциала в пошлинах, никто этого даже не видел, это было некое скрытое субсидирование экономики Беларуси. Сейчас, когда проводится маневр, все это "всплывает" на поверхность, больше такого скрытого субсидирования уже не будет", — заявил представитель Минфина России.
По мнению Сазанова, в результате пересмотра нефтяных договоренностей между Москвой и Минском произойдет "значительное "обеление" взаимоотношений в этой части, и это очень хорошо".
Представитель Минфина не согласился с позицией белорусских властей, которые считают, что Россия несправедливо приняла суверенное решение об изменении налогового законодательства в нефтяной сфере.
"Однако изменение налогового законодательства не регулируется в рамках соглашения о Евразийском союзе. Это наше суверенное право определять налоговый режим внутри страны, и в рамках этого права мы его немного подкорректировали, не нарушая никаких международных соглашений", — заявил Сазанов.
Он также сообщил, что Россия намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь. "Беларусь имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты — более дешевые с учетом того, что у нас социально ответственные нефтекомпании и цены ниже, чем экспортная альтернатива, — а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет", — отметил представитель российского Минфина.
По его словам, поставляя нефтепродукты в Беларусь, российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — подчеркнул глава департамента.
Как сообщалось ранее, в первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики.
Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.
Минфин Беларуси оценивает выпадающие доходы белорусского бюджета после реализации налогового маневра в России в 2019—2024 годах примерно в 4% ВВП в год.
Но если такая компенсация будет, добавил он, "это должен быть "счетный механизм", когда все будут видеть, какую сумму в год мы направляем из бюджета России на поддержку Республики Беларусь".
"Когда мы предоставляли поддержку в виде дифференциала в пошлинах, никто этого даже не видел, это было некое скрытое субсидирование экономики Беларуси. Сейчас, когда проводится маневр, все это "всплывает" на поверхность, больше такого скрытого субсидирования уже не будет", — заявил представитель Минфина России.
По мнению Сазанова, в результате пересмотра нефтяных договоренностей между Москвой и Минском произойдет "значительное "обеление" взаимоотношений в этой части, и это очень хорошо".
Представитель Минфина не согласился с позицией белорусских властей, которые считают, что Россия несправедливо приняла суверенное решение об изменении налогового законодательства в нефтяной сфере.
"Однако изменение налогового законодательства не регулируется в рамках соглашения о Евразийском союзе. Это наше суверенное право определять налоговый режим внутри страны, и в рамках этого права мы его немного подкорректировали, не нарушая никаких международных соглашений", — заявил Сазанов.
Он также сообщил, что Россия намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь. "Беларусь имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты — более дешевые с учетом того, что у нас социально ответственные нефтекомпании и цены ниже, чем экспортная альтернатива, — а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет", — отметил представитель российского Минфина.
По его словам, поставляя нефтепродукты в Беларусь, российский бюджет недополучает экспортные пошлины. "По сути, это опять скрытая форма субсидирования теперь уже внутреннего рынка Беларуси… Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о двух миллионах тонн, как в настоящее время. В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов", — подчеркнул глава департамента.
Как сообщалось ранее, в первом полугодии Беларусь существенно увеличила импорт нефтепродуктов из России. Как стало известно БелаПАН, по инициативе российской стороны уже подготовлено решение о том, что с четвертого квартала 2018 года Россия ограничивает поставки нефтепродуктов в Беларусь и готова поставлять их исключительно для удовлетворения внутренних потребностей республики.
Кроме этого, проект межгосударственного решения предусматривает, что по требованию российских властей белорусские предприятия и госорганы должны будут обосновывать эти внутренние потребности.
Минфин Беларуси оценивает выпадающие доходы белорусского бюджета после реализации налогового маневра в России в 2019—2024 годах примерно в 4% ВВП в год.