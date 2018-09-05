СК устанавливает обстоятельства ДТП в Дзержинском районе, в котором пострадали трое детей

Минск, 5 сентября. Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге М1, в котором пострадало трое детей.



Как сообщает пресс-служба СК, авария произошла 31 августа около 23.15. 38-летний неработающий житель Минска в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем "Фольксваген", на 318-м километре автодороги Брест — Минск — граница РФ столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Рено", в котором находились муж с женой, жители Узды, и трое их детей. Дети находились на заднем сидении автомобиля, двое младших — в детских удерживающих устройствах.



В результате ДТП трехлетний мальчик, пятилетняя и семилетняя девочки получили травмы различной степени тяжести. Они находятся в больнице, мальчик и младшая девочка — в тяжелом состоянии.



Водителю "Фольксвагена" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.



Согласно медицинскому освидетельствованию у водителя зафиксировано 2,21 промилле алкоголя. Он ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.



В ходе первоначального допроса мужчина отрицал факт управления транспортным средством и совершения ДТП. В отношении обвиняемого с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



В рамках расследования продолжается комплекс процессуальных и следственных действий, назначен ряд экспертиз.