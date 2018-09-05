Доллар США, евро и российский рубль подорожали более чем на копейку на торгах БВФБ

Минск, 5 сентября. 5 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару США, евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0145 рубля (0,60%) и составил 2,4481 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0134 рубля (0,64%) и составил 2,1162 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0113 рубля (0,37%) и составил 3,0936 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, курс которого во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть снижаются утром в среду после сильного роста накануне. К полудню баррель марки Brent торгуется в районе 77 долларов США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,1891 рубля и составил 68,4628 рубля.