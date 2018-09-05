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Дата распечатки: 05.09.2018 15:59
 
05.09.2018 14:51 Общество

Павла Северинца повезли на встречу с милицейским начальством

Минск, 5 сентября. Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца повезли на встречу с милицейским начальством.

Как сообщил БелаПАН сам Северинец, 5 сентября около 14.00 к нему подошли сотрудники милиции. "На входе в Куропаты меня взяли "под белы ручки" и повезли на какой-то разговор с начальством", — рассказал политик.

По информации жены Северинца, его повезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома.

Северинец является одним из организаторов акций протеста против работы ресторана "Поедем поедим", которые с 31 мая ежедневно проводятся возле входа на территорию заведения.
Сергей Королевич, БелаПАН.

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