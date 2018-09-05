Главный патологоанатом Могилевской области обвиняется в хищении 30,7 тыс. рублей

Могилев, 5 сентября. Начальник Могилевского областного патологоанатомического бюро задержан по обвинению в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, обвиняемый, используя свои служебные полномочия, на протяжении двенадцати лет систематически получал различные суммы денежных средств от подчиненных ему по службе работников, необоснованно выплаченных им в качестве премий на основании изданных им же приказов.



"Обвиняемый продолжал совершать противоправные действия даже тогда, когда узнал, что в отношении его подчиненных сотрудников возбуждено уголовное дело. Таким образом, он завладел более чем 30,7 тыс. рублей, причинив Могилевскому областному патологоанатомическому бюро ущерб в особо крупном размере", — сказала представитель следствия.



С целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

