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Дата распечатки: 05.09.2018 15:59
 
05.09.2018 15:19 Общество

Корреспондент "Белсата" Ольга Чайчиц получила очередной штраф в 1.225 рублей

Минск, 5 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Ольга Чайчиц оштрафована на 1.225 рублей за сюжет о протестах жителей одного из микрорайонов в Смолевичах против закрытия магазина. Такое решение принял 5 сентября суд в Смолевичах (Минская область).

"Судья Александр Козловский сказал, что считает мои показания, которые доказывают мою невиновность, ложью, — написала Чайчиц на своей странице в "Фейсбуке". — Я там статьи Конституции и закона называла, которые разрешают мне собирать и распространять информацию. Презумпция виновности".

Этот штраф стал для Чайчиц девятым в нынешнем году, сумма штрафов составляет 8.452 рубля (около 4.200 долларов).

По данным телеканала "Белсат", с начала года журналисты, которые с ним сотрудничают, получили штрафы на общую сумму около 30 тысяч долларов в эквиваленте.

Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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