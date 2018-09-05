Корреспондент "Белсата" Ольга Чайчиц получила очередной штраф в 1.225 рублей

Минск, 5 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Ольга Чайчиц оштрафована на 1.225 рублей за сюжет о протестах жителей одного из микрорайонов в Смолевичах против закрытия магазина. Такое решение принял 5 сентября суд в Смолевичах (Минская область).



"Судья Александр Козловский сказал, что считает мои показания, которые доказывают мою невиновность, ложью, — написала Чайчиц на своей странице в "Фейсбуке". — Я там статьи Конституции и закона называла, которые разрешают мне собирать и распространять информацию. Презумпция виновности".



Этот штраф стал для Чайчиц девятым в нынешнем году, сумма штрафов составляет 8.452 рубля (около 4.200 долларов).



По данным телеканала "Белсат", с начала года журналисты, которые с ним сотрудничают, получили штрафы на общую сумму около 30 тысяч долларов в эквиваленте.



Спутниковый белорусскоязычный телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.