Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/05/971616/
Дата распечатки: 05.09.2018 23:38
 
05.09.2018 22:08 Экономика

Беларусь и Китай создадут центр по инкубированию инновационных проектов

Минск, 5 сентября. Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и технопарк Шанхайского университета создадут Китайско-белорусский центр по инкубированию инновационных проектов.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, соглашение об этом стороны подписали в рамках заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Пекине 4—5 сентября под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина и министра науки и технологий КНР Ван Чжигана.

"В результате реализации данного проекта планируется выполнять не менее 20—30 научно-технических и инновационных проектов ежегодно и коммерциализировать совместно созданную научно-техническую продукцию", — отметила пресс-служба.

В ходе заседания стороны подписали также соглашения о создании Китайско-белорусского центра по сотрудничеству в области трансформации научно-технических достижений и предприятия по производству оборудования для использования солнечной энергии в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Кроме того, белорусские вузы планируют выполнять с китайскими партнерами совместные научно-исследовательские проекты и разработки для продвижения наукоемких технологий и инновационной продукции.

По итогам второго заседания комиссии Шумилин и Ван Чжиган подписали итоговый протокол и утвердили программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2019—2020 годы.
Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 05 Сентябрь 2018, 23:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск