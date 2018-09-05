Геращенко: Россия отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке своих следователей на Донбасс в связи с убийством Захарченко

Минск, 5 сентября. Россия отказалась предоставить Украине и ОБСЕ какую-либо информацию об отправке своих следователей на Донбасс в связи с убийством главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Ирина Геращенко.



В Минске сегодня проходит очередная встреча трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп.



"Все, что сегодня здесь происходило, только цементирует во мнении, что убийство главаря боевиков в Донецке было спланировано его кураторами из Москвы (Кремль зачищает свидетелей традиций своих преступлений и традиций своих подельников на оккупированном Донбассе), или же это были уголовные рейдерские разборки между самими террористами", — написала Геращенко.



По ее словам, украинская сторона потребовала от России немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на Донбасс своих следователей для расследования убийства Захарченко.



"Во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, на нашей суверенной территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или — с разрешения соответствующих структур, а мы россиянам таких разрешений не давали, — отметила Геращенко. — Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что [российские] следственные органы могут работать только на территории федерации. И фактически это признание РФ оккупации Донбасса, если там уже шныряют не только военные, эфэсбэшники, потеряшки, но и следователи".



"Россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих своих следственных группах. Также в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано, что россияне также отказались показать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где содержатся раненные. Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников", — заявила Геращенко.



Геращенко также добавила: "Очень ярко в этой истории прослеживается параллель с еще одним преступлением, к которому причастна РФ, — сбитым "Боингом" МН17, когда русские и их марионетки так же отказали в доступе международных мониторинговых миссий к месту трагедии и заблокировали всю информацию с места преступления. Так сам преступник заметает следы".



По словам Геращенко, сегодня, в четвертую годовщину подписания минских соглашений, Украина "зафиксировала полное игнорирование выполнения соглашений РФ", заблокирован процесс освобождения заложников. "Представители РФ в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "РФ не имеет отношения к конфликту и нас там нет". То есть, Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах", — написала Геращенко.



Она отметила, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик "пытались сегодня весь день — и в подгруппах, и на трехсторонней контактной группе — разыграть дешевый водевиль и устроить провокацию с "минутой молчания" по террористу". "Украинская делегация, конечно, сразу же вышла из зала, оставив ОРДЛО с русскими самим поминать своих подельников, — сообщила Геращенко. — А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания настоящих героев — тысячи украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе. Среди погибших от русских убийц и их марионеток — наши военные и гражданские, женщины и дети. Только в августе погиб 21 украинский военнослужащий, самому младшему был 21 год, остались сиротами дети. Украинская делегация вся встала. Россияне, которые несут ответственность за каждого убитого украинца, и их манкурты-янычары, сидели. Не забудем... не простим".