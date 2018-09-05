05.09.2018 19:56 Экономика, Спорт
Лукашенко освободил от НДС импортные товары для строительства футбольных манежей в Минске и областных центрах
Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко 5 сентября подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018—2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.
Как сообщает пресс-служба президента, данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.
"Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба президента, данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.
"Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса", — говорится в сообщении.