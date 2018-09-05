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Дата распечатки: 05.09.2018 20:33
 
05.09.2018 19:56 Экономика, Спорт

Лукашенко освободил от НДС импортные товары для строительства футбольных манежей в Минске и областных центрах

Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко 5 сентября подписал распоряжение об освобождении от налога на добавленную стоимость товаров, ввозимых на территорию страны Белорусской федерацией футбола для строительства в 2018—2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.

Как сообщает пресс-служба президента, данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием.

"Строительство манежей в каждом областном центре позволит существенно укрепить футбольную инфраструктуру страны, улучшить условия подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса", — говорится в сообщении.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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