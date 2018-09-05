Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/05/971681/
Дата распечатки: 05.09.2018 22:08
 
05.09.2018 20:48 Общество

Лукашенко поучаствовал в уборке урожая картофеля и арбузов на своем приусадебном участке

Минск, 5 сентября. Александр Лукашенко 5 сентября по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке.

Как сообщает пресс-служба президента, всего на его участке выращивается картофель нескольких сортов — "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 га убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га.

"Примечательно, что сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а остальные два — немецкой селекции. Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" — отечественные ученые постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

"Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду", — дополнила пресс-служба президента.

Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни, отмечается в сообщении.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 05 Сентябрь 2018, 22:08
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск