Минское "Динамо" потерпело второе поражение в чемпионате КХЛ

Минск, 5 сентября. Два поражения на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпело минское "Динамо".



3 сентября команда Горди Дуайера проиграла в Казани "Ак Барсу" — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0), а 5-го уступила в Нижнем Новгороде "Торпедо" — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).



Шайбы во второй встрече забросили:



у гостей — Тему Пулккинен (8.18), Кристиан Хенкель (27.40, ассистенты — Андрей Костицын, Куинтон Хауден);



у хозяев — Эндрю Кейлоф (36.40, Владимир Галузин, Мэтью Боди), Юрий Сергиенко (38.27, Павел Макаренко, Антон Шенфельд), Денис Баранцев (41.35, в большинстве, Денис Паршин).



Штрафное время: 18 — 14 (Хохлов, 8.45, Лисовец, 11.30, 39.00, Павлович, 12.17, Пулккинен, 21.03, Хауден, 24.04, 41.26, Осипов, 30.56, Беннетт, 48.47 — Сергиенко, 5.57, Галузин, 6.18, командный штраф, 15.44, Ильин, 21.03, 48.47, Кейлоф, 23.01, Баранцев, 43.48).



В Западной конференции "Динамо" занимает предпоследнее 11-е место. Ни одного очка не набрал также словацкий "Слован", который замыкает таблицу (разница шайб 1-8 против 2-5 у минской команды).



Расписание ближайших матчей белорусского клуба: 7 сентября. "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо"; 10 сентября. "Динамо" — "Йокерит" (Хельсинки); 12 сентября. "Динамо" — "Спартак" (Москва); 14 сентября. "Динамо" — "Сочи".



Прошлый сезон команда Горди Дуайера начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.