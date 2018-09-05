Обзор важнейших событий 5 сентября 2018 года

Минск, 5 сентября. "Европейский союз в определенной мере проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь, и наша страна заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с ним", — сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1". Готовность к более открытому сотрудничеству ЕС с Беларусью, по словам главы МИД, проявляется, в частности, в двустороннем сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами. К примеру, с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, которые осуществляют ряд проектов в Беларуси и не только работают с частным малым и средним бизнесом, но и участвуют в проектах государственной значимости. Макей отметил, что Евросоюз является вторым (после России. — БелаПАН.) по значимости экономическим партнером Беларуси. "Мы просто обязаны иметь с ним нормальные отношения", — заявил он.



Скрытого субсидирования белорусской экономики больше не будет. Поддержка, если она будет оказываться, приобретет счетный характер, заявил в интервью агентству Reuters директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов. По его словам, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры о компенсации белорусской стороне последствий налогового маневра в нефтяной отрасли России. "Пока не до конца урегулирована ситуация с Беларусью, которая просит определенную компенсацию в связи с удорожанием нефти для их заводов. Будет ли какая-то компенсация или нет — это вопрос переговоров", — цитирует чиновника Reuters. Но если такая компенсация будет, добавил он, "это должен быть "счетный механизм", когда все будут видеть, какую сумму в год мы направляем из бюджета России на поддержку Республики Беларусь".



Не стоит искать скрытый смысл в смене российского и белорусского послов, заявил Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1". "Оставим эти домыслы конспирологам, которые всегда любят искать какие-то тайны в тех или иных решениях. Что касается бывшего посла России Александра Сурикова, он проработал здесь 12 лет. Это почти половина истории независимости нашего государства. Понятно, что на каком-то этапе, с учетом возраста посла и его длительного нахождения на посту, руководство России приняло решение о его замене", — сказал Макей. По его словам, такого скорого возвращения посла Беларуси в России Игоря Петришенко домой не планировалось. Он должен был вернуться в следующем году, отметил глава МИД. "Сейчас мы занимаемся поиском подходящих кандидатур, — сказал он. — Президент хочет видеть на этом посту динамичного человека, который бы не только продолжил работу предыдущего посла, но и придал новый импульс в работе с конкретными регионами, федеральными властями и Россией в целом".



Власти должны поспособствовать проведению открытого и справедливого конкурса по мемориализации места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты, отмечается в резолюции, принятой в Минске участниками общественного обсуждения государственного конкурса по созданию памятного знака в Куропатах. Круглый стол с общественным обсуждением результатов госконкурса организовало сообщество "Погоня" Белорусского союза художников и гражданская инициатива "Эксперты в защиту Куропат". Участники встречи в резолюции напомнили, что "именно белорусское гражданское общество открыло и донесло до Беларуси и мира правду об этом месте массовых расстрелов безвинных жертв", а также о том, что "именно общественным образом произошла и происходит мемориализация этого теперь уже всемирно известного памятника национального и международного значения". По их мнению, меры по мемориализации Куропат от имени государства "не могут приниматься в условиях закрытости и волюнтаризма".



Александр Лукашенко по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Как сообщает пресс-служба президента, несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 га убрали 60 тонн. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га. "Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду", — дополнила пресс-служба президента. Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни, отмечается в сообщении.



Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец находится в изоляторе временного содержания УВД Минского района. Об этом БелаПАН сообщила его жена Ольга Северинец. По ее словам, вероятнее всего, политик был задержан по административному делу об участии в несанкционированном мероприятии. Северинец также сообщила, что суд над Павлом состоится 6 сентября в суде Минского района. Время заседания пока неизвестно. Как сообщал ранее БелаПАН сам Северинец, около 14.00 к нему подошли сотрудники милиции. "На входе в Куропаты меня взяли "под белы ручки" и повезли на какой-то разговор с начальством", — рассказал политик. Его отвезли в Боровлянский отдел милиции УВД Миноблисполкома, где он пробыл около пяти часов. Северинец является одним из организаторов акций протеста против работы ресторана "Поедем поедим", которые с 31 мая ежедневно проводятся возле входа на территорию заведения.