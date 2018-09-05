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Дата распечатки: 05.09.2018 12:31
 
05.09.2018 12:12 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз

Замглавы МИД Кравченко находится с рабочим визитом в Германии

Минск, 5 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 4—6 сентября находится с рабочим визитом в Германии.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, 4 сентября на встрече с начальником управления внешней политики, политики безопасности и глобальных вопросов ведомства федерального канцлера ФРГ Йоахимом Бертеле стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского и белорусско-европейского сотрудничества, а также региональную ситуацию.

Вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии стали темой переговоров Кравченко с заместителем исполнительного директора Германского союза промышленно-торговых палат Фолькером Трайером.

В ходе встречи с руководителем берлинского бюро фонда им. Кёрбера Норой Мюллер состоялся "обмен мнениями по ряду тем международной и региональной повестки дня, а также возможным направлениям взаимодействия с данным фондом", сообщает пресс-служба.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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