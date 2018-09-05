Замглавы МИД Кравченко находится с рабочим визитом в Германии

Минск, 5 сентября. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 4—6 сентября находится с рабочим визитом в Германии.



Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, 4 сентября на встрече с начальником управления внешней политики, политики безопасности и глобальных вопросов ведомства федерального канцлера ФРГ Йоахимом Бертеле стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского и белорусско-европейского сотрудничества, а также региональную ситуацию.



Вопросы наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии стали темой переговоров Кравченко с заместителем исполнительного директора Германского союза промышленно-торговых палат Фолькером Трайером.



В ходе встречи с руководителем берлинского бюро фонда им. Кёрбера Норой Мюллер состоялся "обмен мнениями по ряду тем международной и региональной повестки дня, а также возможным направлениям взаимодействия с данным фондом", сообщает пресс-служба.