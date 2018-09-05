Глава МИД Макей принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии

Минск, 5 сентября. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 5 сентября принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии Жолта Чуторы, сообщает пресс-служба МИД.



Макей поздравил Чутору с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на "дальнейшее расширение дружеских и конструктивных отношений" между двумя странами.



В ходе встречи обсуждены актуальное состояние и перспективы развития белорусско-венгерских отношений, а также взаимодействие по линии Беларусь — ЕС.



Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба.