БГК имени Мешкова выиграл второй матч подряд в международной Seha-лиге

Брест, 6 сентября. Чемпион Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова в рамках второго тура Seha-лиги обыграл македонский "Металург" — 41:29 (17:15). Игра состоялась 5 сентября в брестском дворце спорта "Виктория". Это вторая подряд победа БГК в турнире.



Мячи забрасывали Шкуринский (8), Джорджич (7), Потеко, Куран, Джукич (по 4), Сельвесюк, Обранович (по 3), Баранов, Разгор (по 2), Ященко, Бочко, Юринок и Ивич (по 1).



"Это первая серьезная официальная игра БГК в этом сезоне. Мы могли примерить себя, свои силы относительно соперника уровня Лиги чемпионов. Я доволен, что задействовал всех игроков, которых посчитал нужным заявить. Турнирный путь длинный. Нам нужно равномерно распределить нагрузку между 25 игроками, чтобы выполнить поставленные задачи во всех турнирах. Так что доволен этим матчем", – сказал на пресс-конференции главный тренер БГК Маноло Каденас.



Следующий матч в рамках Seha-лиги БГК проведет 11 сентября в гостях против новичка турнира — сербского "Железничара", а 18 сентября в Брест приедет словацкий "Татран". Между этими матчами белорусскую команду ожидает старт в Лиге чемпионов: 15 сентября БГК сыграет в Швеции с "Кристианстадом".