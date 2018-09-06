Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/06/971700/
Дата распечатки: 06.09.2018 09:01
 
06.09.2018 07:28 Общество

Молния стала причиной четырех пожаров в Гродненской области

Минск, 6 сентября. Молния предположительно стала причиной четырех пожаров на территории Гродненской области 5 сентября.

По информации областного управления МЧС, в 9.20 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Яновичи Волковысского района. В результате уничтожена черепичная кровля.

В 11.17 поступило сообщение о возгорании стога соломы площадью 8 на 40 м в поле ОАО "Агрокомбинат Скидельский" возле деревни Мильковщина Гродненского района. Уничтожено 30 тонн соломы, работниками МЧС и хозяйства спасено 50 тонн.

В 15.58 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в городском поселке Порозово Свислочского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 18 кв. метров.

В 16.35 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Шуричи Свислочского района. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 10 кв. метров.

Днем 5 сентября в Гродненской области прошли грозовые дожди разной интенсивности. По данным Белгидромета, наибольшее количество осадков выпало в Волковыске (11 мм, или 11 л воды на квадратный метр территории) и Щучине (8 мм).
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 06 Сентябрь 2018, 09:01
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск