Молния стала причиной четырех пожаров в Гродненской области

Минск, 6 сентября. Молния предположительно стала причиной четырех пожаров на территории Гродненской области 5 сентября.



По информации областного управления МЧС, в 9.20 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Яновичи Волковысского района. В результате уничтожена черепичная кровля.



В 11.17 поступило сообщение о возгорании стога соломы площадью 8 на 40 м в поле ОАО "Агрокомбинат Скидельский" возле деревни Мильковщина Гродненского района. Уничтожено 30 тонн соломы, работниками МЧС и хозяйства спасено 50 тонн.



В 15.58 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в городском поселке Порозово Свислочского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 18 кв. метров.



В 16.35 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Шуричи Свислочского района. Уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 10 кв. метров.



Днем 5 сентября в Гродненской области прошли грозовые дожди разной интенсивности. По данным Белгидромета, наибольшее количество осадков выпало в Волковыске (11 мм, или 11 л воды на квадратный метр территории) и Щучине (8 мм).