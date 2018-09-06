Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль животноводческой продукции четырех белорусских предприятий

Минск, 6 сентября. "В связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России" Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору решила ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой четырьмя белорусскими предприятиями.



По информации пресс-службы ведомства, речь идет о предприятиях "Брестские традиции" (выявление остатков кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы), “Старфуд” (остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы), Житковичском райпо (бактерии группы кишечной палочки в говядине) и птицефабрике “Рассвет” (остатки кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы).



Кокцидиостатики — вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидиозов (эймериозов) у животных. Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма, отмечает российское ведомство.