Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/09/06/971708/
Дата распечатки: 06.09.2018 10:36
 
06.09.2018 10:02 Общество

Покончил с собой военнослужащий Слонимского гарнизона

Минск, 6 сентября. В одной из воинских частей Слонимского гарнизона 5 сентября совершил суицид военнослужащий рядовой Орлов, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Военнослужащему 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода. Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы", — говорится в релизе.

По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 06 Сентябрь 2018, 10:36
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск