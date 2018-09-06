Покончил с собой военнослужащий Слонимского гарнизона

Минск, 6 сентября. В одной из воинских частей Слонимского гарнизона 5 сентября совершил суицид военнослужащий рядовой Орлов, сообщила пресс-служба Минобороны.



"Военнослужащему 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода. Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы", — говорится в релизе.



По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.