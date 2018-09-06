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Дата распечатки: 06.09.2018 12:09
 
06.09.2018 11:13 Экономика, Общество

Гражданка Украины спрятала 80 кг смеси для приготовления мороженого в микроавтобусе, который в Беларуси могут конфисковать

Минск, 6 сентября. Гражданка Украины спрятала от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в автомобиле, свыше 80 кг сухой смеси для приготовления мороженого, сообщает Государственный таможенный комитет.

Сотрудники Брестской таможни выявили нарушение таможенного законодательства в пункте пропуска "Олтуш". При досмотре микроавтобуса Fiat Scudo, на котором следовала женщина, таможенники обнаружили за декоративной обшивкой дверей и багажного отделения тайники, в которых был спрятан товар. Его стоимость предварительно оценили в 1.200 рублей.

Согласно законодательству микроавтобус (2008 года) как средство совершения административного правонарушения изъят до решения суда. Оценено транспортное средство в 17 тыс. рублей.

По информации таможенников, в отношении гражданки Украины начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа до 30 базовых величин с конфискацией сокрытого товара и транспортного средства.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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