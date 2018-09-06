Лукашенко заслушал доклад Румаса

Минск, 6 сентября. Александр Лукашенко 6 сентября принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждены ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе, сообщила пресс-служба президента.

"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы, — сказал Лукашенко. — Второе — планирование, будущий год. Много слышу из СМИ — пока у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на два-три года, а может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Но, тем не менее, пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?"



Глава государства высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. "Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем", — сказал он.



На встрече обсуждалась подготовка к проведению в Беларуси II Европейских игр в 2019 году. "Позавчера у меня был Кочиянчич (президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич). Мы с ним обсуждали проблемы нашей европейской олимпиады, — сказал Лукашенко. — Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не должны замахиваться на большие траты, как это было, допустим, в Азербайджане (у нас нет таких денег). Да и не нужно. Мы, как я сказал тогда, должны отличиться своей душевностью, открытостью нашего государства, народа и провести красивые Европейские игры. Как обстоят дела у нас здесь?"



Учитывая, что Румас возглавляет Белорусскую федерацию футбола, Лукашенко поинтересовался ситуацией и перспективами в этой сфере: "Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но, тем не менее, какие там у нас есть перспективы?"



В свою очередь премьер-министр отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди "без раскачки включились в работу". "Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить вам об итогах работы экономики за январь—июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям", — цитирует Румаса пресс-служба президента.



"Вы правильно заметили, что сегодня основная задача правительства — это подготовка прогнозных документов на 2019 год. Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики", — доложил премьер.



Сергей Румас возглавил правительство 18 августа.