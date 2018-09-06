Доллар США, евро и российский рубль вновь подорожали на торгах БВФБ

Минск, 6 сентября. 6 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США, евро и российский рубль вновь подорожали к белорусскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0183 рубля (0,75%) и составил 2,4664 рубля.



Курс доллара США увеличился на 0,0041 рубля (0,19%) и составил 2,1203 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0125 рубля (0,40%) до 3,1061 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на марку Brent растут и находятся выше 77,5 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,2123 рубля и составил 68,2505 рубля.