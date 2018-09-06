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Дата распечатки: 06.09.2018 13:54
 
06.09.2018 13:18 Экономика, Финансы

Доллар США, евро и российский рубль вновь подорожали на торгах БВФБ

Минск, 6 сентября. 6 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США, евро и российский рубль вновь подорожали к белорусскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0183 рубля (0,75%) и составил 2,4664 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0041 рубля (0,19%) и составил 2,1203 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0125 рубля (0,40%) до 3,1061 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на марку Brent растут и находятся выше 77,5 доллара за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,2123 рубля и составил 68,2505 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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