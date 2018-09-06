Минск, 6 сентября. Россельхознадзор готов ввести ограничения на поставку всей белорусской мясной продукции из свинины.



"В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь", — говорится в сообщении российского ведомства от 6 сентября.



Так, Россельхознадзор выявил в поступивших с ОАО "Гродненский мясокомбинат" готовых мясных изделиях ДНК вируса африканской чумы свиней. "Учитывая данный факт, принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции Гродненского мясокомбината в Российскую Федерацию", — отмечает Россельхознадзор.



В ведомстве напомнили, что введенные ранее временные ограничения на поставки продукции Гродненского мясокомбината были отменены с 16 июля под гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода в целях исполнения "дорожной карты" двустороннего сотрудничества.



"Дорожную карту" сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции в 2018 году подписали 13 июля в Брянске глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.



Согласно документу, были сняты ограничения на поставки свинины, продукции свиноводства (свиные субпродукты, свиные полуфабрикаты (в том числе мясо свиное блочное и пр.) и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку) производства предприятий ООО "Велес-Мит" и ОАО "Гродненский мясокомбинат". Эта мера была также принята с условием использования проверенных поставщиков скота, осуществления лабораторного мониторинга на вирус АЧС животных с этих предприятий под контролем белорусской госветслужбы и своевременного представления в Россельхознадзор протоколов исследований готовой мясной продукции на выявление генома АЧС.



Россельхознадзор также сообщил, что 6 сентября в Москве состоятся переговоры Данкверта и Смильгиня. В ходе встречи запланировано обсуждение причин расхождения данных, содержащихся в российской системе "Аргус", и данных, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора, об объемах поставляемой в Россию молочной продукции.